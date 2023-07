Die Real I.S. AG hat in Amsterdam rund 2.500 m² Bürofläche in den Zuiderhof Pavilions langfristig an Zeekr vermietet. Das Unternehmen ist Teil der chinesischen Geely-Gruppe und wird im Herbst 2023 ihre ersten Elektrofahrzeuge auf den niederländischen Markt bringen.

Fotos: Real I.S.



