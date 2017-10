Real I.S. vermietet Amsterdamer „Raamplein“ erfolgreich nach

Raamplein 1

Erst vor drei Wochen für 21 Mio. Euro erworben, jetzt schon langfristig nachvermietet: Die Real I.S. hat für ihre kürzlich erworbene Büroimmobilie in der Raamplein 1 in Amsterdam den Coworking-Space-Anbieter Tribes als langfristigen Nachmieter gewinnen. Die BayernLB-Tochter erwarb die Immobilie Ende September für den Immobilienspezial-AIF BGV VII Europa von einem privaten Investor.

Der sanierte Single-Tenant-Altbau bietet auf vier Geschossen knapp 3.200 m² Bürofläche

sowie fünf Pkw-Stellplätze, die bis dato noch von der Warner Bros. International Television Production Nederland BV angemietet sind. Da diese das Gebäude aber verlassen wird, mußte ein Nachmieter her, der mit Tribes gefunden ist. „Aufgrund der besonderen Grundrissgestaltung der Immobilie und der großzügigen Büroflächen eignet sich die Immobilie hervorragend für Tribes als Anbieter zeitlich befristeter Untervermietung von Räumen und Arbeitsplätzen“, sagt Georg Jewgrafow, Vorstandsvorsitzender der Real I.S. AG. „Zudem profitiert der zukünftige Mieter neben der einzigartigen Bauart von der zentralen Lage des Objekts. Der Coworker wird dort ab April 2018 seinen Space anbieten.