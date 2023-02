Real I.S. erzielt erzielt Transaktionsvolumen von 1,7 Mrd. Euro

Die Real I.S. AG hat im Jahr 2022 über alle Nutzungsklassen hinweg ein Transaktionsvolumen von ca. 1,7 Milliarden Euro erreicht und blieb damit insgesamt auf Vorjahresniveau. Die Immobilienverkäufe wurden frühzeitig in die Wege geleitet, um im Sinne der Anlagestrategie ein attraktives Preisniveau zu nutzen, und erreichten dabei ein Gesamtvolumen von ca. 1,1 Milliarden Euro.

.

So schloss die Tochtergesellschaft der Real I.S. in Australien im Jahr 2022 mit der Veräußerung des Headquarters von „Geoscience Australia“ die größte Transaktion in der Geschichte Canberras ab [wir berichteten]. Gleichzeitig konnte die Real I.S. innerhalb eines dynamischen Marktumfelds ein Ankaufsvolumen von ca. 600 Millionen Euro schon zu weitestgehend angepassten Preisen realisieren.



Der Vermietungsstand des Gesamtportfolios stieg erneut von einem bereits sehr hohen Niveau auf nunmehr 97,3 Prozent. Vor dem Hintergrund eines deutlichen Zinsanstiegs und einer insgesamt vielschichtigen Situation zeigten sich institutionelle Anleger bei Kapitalzusagen zurückhaltend. Insgesamt warb das Unternehmen ein Gesamtvolumen von ca. 235 Millionen Euro ein. Gleichzeitig genießt die Real I.S. ein großes Vertrauen bei ihren Anlegern, was sich in der hohen Stabilität des investierten Kapitals niederschlägt.



„Es ist uns gelungen, unsere digitale und nachhaltige Transformation planmäßig weiter voranzutreiben. Und wir können unseren Investoren auch unter den aktuellen Bedingungen attraktive Investmentlösungen und Performances bieten. Unsere Portfoliofonds für institutionelle Anleger und der offene Immobilienfonds Realisinvest Europa für private Anleger haben sich im Jahr 2022 in gewohnter Weise gut entwickelt. Für 2023 arbeiten wir aktiv an der Vorbereitung neuer Fondsangebote für institutionelle Anleger und denken dabei an die Bereiche Hotel und Wohnen – mit innovativen Konzepten. Wir wollen künftig auch Investoren aus dem Asien-Pazifik-Raum ansprechen und tun dies bereits gemeinsam mit unserer etablierten Tochtergesellschaft in Australien“, sagt Jochen Schenk, Vorstandsvorsitzender der Real I.S. AG.



Die Real I.S. verfolgt weiterhin eine stringente Umsetzung ihrer ESG-Strategie sowie die Digitalisierung aller Bestandteile der Wertschöpfungskette. Sie zielt darauf ab, eine Klimaneutralität als Unternehmen bis 2030 und bis 2050 für das gesamte Portfolio bzw. 2045 für das deutsche Portfolio zu erreichen. Eine detaillierte Analyse der energetischen Perfomance für fast alle Immobilien ermöglicht seit dem Jahr 2022 die Ableitung konkreter Maßnahmen auf Objektebene. Eine zentrale Plattform erleichtert dabei die Erfassung und Auswertung aller ESG-relevanten Verbrauchsdaten. Zu den objektspezifischen Maßnahmen und Klimaschutzfahrplänen gehören etwa die Anwendung einer KI-basierten Anlagesteuerung sowie einheitliche Green-Leases-Klauseln in allen neuen Mietverträgen.



„Die gestiegenen Zinsen führen derzeit zu Korrekturen der Multiplikatoren am Markt. Wir beobachten, dass noch stärkere Preisrückgänge aktuell vom stabilen Vermietungsmarkt und von den inflationsgetriebenen Mietsteigerungen, insbesondere bei Gewerbeimmobilien, abgefedert werden. Die fundamentale Nachfrage nach Immobilien als Anlageform bleibt weiter bestehen. Es müssen nur die passenden Objekte sein. Für die korrekte Einschätzung zum Pricing und Timing sind eine lokale Präsenz und Nähe zu den Märkten sehr wichtig und auch in diesem Zusammenhang sind wir in Deutschland, Europa und Australien sehr gut aufgestellt“, erklärt Schenk.