Real I.S. schlägt zum zweiten Mal in Wijchen zu

Die Real I.S. hat ein neu erbautes Logistikobjekt mit einer Gesamtfläche von 30.000 m² in Wijchen für den Immobilien-Spezial-AIF „Real I.S. Smart“ erworben. Damit baut der Investment- und Asset-Manager seine bestehenden Logistikflächen in den Niederlanden und der Region Gelderland weiter aus. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Mit dem zweiten Ankauf einer modernen Logistikimmobilie in Wijchen können wir unsere Präsenz an einem optimalen Distributionsstandort mit guter Anbindung an den Güterverkehr und die Autobahn ausbauen“, sagt Jochen Schenk, Vorstandsvorsitzender der Real I.S. AG. „Wijchen hat durch die Nähe zur Rhein-Ruhr-Region eine besondere Rolle als Umschlagplatz für Waren aller Art. Mehr als 51 % aller europäischen Logistikzentren liegen zwischen Rotterdam und der deutschen Grenze. Das unterstreicht die Attraktivität des Standorts und macht das Objekt zu einem zukunftsfähigen Investment.“ Im vergangenen Jahr erwarb die Real I.S. in Wijchen bereits eine circa 27.460 m² große Neubau-Logistikimmobilie im Oude Smallesteeg [wir berichteten]. Beide Objekte umfassen zusammen eine Gesamtfläche von mehr als 57.460 m² und sind vollständig vermietet.



Die jetzt erworbene Immobilie ist seit Dezember 2018 fertiggestellt und bietet mehr als 20.680 m² Lager- und 1.780 m² Büroflächen sowie Mezzanine-Flächen von 7.600 m². Sie befindet sich im Business-Park „Bijsterhuizen“ in Wijchen, dem größten Industriepark in der Provinz Gelderland. An dem etablierten Logistikstandort sind zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Industrie-, Handels- und Logistikbranche angesiedelt, darunter der Hersteller von Nutzfahrzeugen Scania, der Paketdienst GLS und die Unternehmensgruppe Würth. Die Logistikimmobilie liegt unmittelbar an der wichtigen Transportroute zwischen dem Frachthafen Rotterdam und dem Ruhrgebiet, einem der größten Logistikzentren Deutschlands und zugleich größter Binnenhafen Europas. Durch die optimale Anbindung an die nahe gelegenen Ost-West-Autobahn und die Nord-Süd-Autobahn werden den Mietern schnelle Transporte nach Belgien, Luxemburg, Frankreich und Deutschland ermöglicht.



Für Real I.S. waren Loyens & Loeff rechtlich, Savills technisch und Mazars steuerlich beratend tätig.