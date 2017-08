Real I.S. erwirbt von UBM Münchner Immobilie für 190 Mio. Euro

Die Real I.S. hat für den „Themenfonds Deutschland II“ eine erste Immobilie erworben. Bei dem Erstinvestment handelt es sich um das Münchener Großprojekt am Leuchtenbergring 20 von der UBM-Tochter Münchner Grund Immobilien Bauträger GmbH. Der Fondsdienstleister der BayernLB legt für das Hotel- und Büro-Development insgesamt 190 Mio. Euro auf den Tisch. Die Übergabe ist für Mitte 2018 geplant, eine Anzahlung von 75 Mio. Euro fließt schon im vierten Quartal 2017. „Leuchtenbergring 20 ist ein Landmark-Projekt. Eine optimale Nutzung unseres Bestandes, in dem wir ein Objekt mit laufender Rendite in unserer Pipeline hervorragend weiter entwickeln konnten“, erklärt Bertold Wild, Vorsitzender der Geschäftsführung der Münchner Grund und Mitglied des Executive Committee der UBM.

.

„Mit dem Ankauf haben wir eine der seltenen Gelegenheiten genutzt, eine neuwertige Büro- und Einzelhandelsimmobilie zu erwerben, die langfristig an namenhafte Unternehmen wie Scout 24, Zweirad-Center Stadler sowie das Vier-Sterne-Hotel Holiday Inn vermietet ist. Diese Projektentwicklung in München passt optimal zu der Core-/Core-Plus-Strategie des 'Themenfonds Deutschland II' und ermöglicht unseren Investoren einen schnellen ersten Kapitalabruf“, sagt Jochen Schenk, Vorstand der Real I.S. AG.



Das Gebäude mit einer Gesamtmietfläche von rund 35.000 m² wird über sechs Ober- und zwei Untergeschosse mit 387 Tiefgaragen-Stellplätze verfügen. Die planmäßige Fertigstellung der Projektenwicklung erfolgt Mitte 2018. Zu den zukünftigen Mietern zählen Scout 24, Zweirad-Center Stadler sowie das Vier-Sterne-Hotel Holiday Inn. Für die drei Unternehmen bestehen Mietverträge mit langfristigen Vertragslaufzeiten: Das Business- und Konferenz-Hotel mietet auf 5 Etagen rund 12.800 m². Dem führenden Betreiber verschiedener Online-Marktplätze Scout 24 werden in dem Neubau auf drei Etagen insgesamt ca. 8.000 m² Bürofläche zur Verfügung stehen. Das Familienunternehmen Stadler wird im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss rund 8.350 m² Einzelhandels-, Büro-, Lager- und Sozialflächen anmieten. Die freien Büroflächen befinden sich aktuell in der Vermietung.





„Die Projektentwicklung befindet sich in einem sehr dynamischen Umfeld von München. Als Münchener Unternehmen und in vielen Ländern aktiver Fondsdienstleister ist es uns für unsere Anleger ein besonderes Anliegen, an dem Wachstum der Stadt teilzuhaben. Durch diese und zahlreiche weitere Entwicklungen im Osten der Stadt wird der Standort von einer nachhaltigen Aufwertung profitieren“, ergänzt Schenk.



Der Büromarkt der Bayerischen Landeshauptstadt zeichnet sich durch einen der bundesweit niedrigsten Leerstandsquoten von ca. 3 Prozent aus. Zusätzlich profitieren Einzelhändler von der hohen Kaufkraft der 1,54 Millionen Einwohner Münchens. Mit 14,1 Millionen Übernachtungen verzeichnete die bei vielen Touristen beliebte Messe- und Kongressstadt im Jahr 2016 zudem einen neuen Besucherrekord. Die Immobilie am Leuchtenbergring 20 verfügt durch eine eigene Zufahrt zum Mittleren Ring und einen direkten Anschluss an die S-Bahnstation „Leuchtenbergring“ über eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr.





Der im Juni 2017 durch Real I.S. aufgelegte offene Spezial-AIF „Real I.S. Themenfonds Deutschland II“ baut ein diversifiziertes deutsches Immobilienportfolio aus Büro- und Handelsimmobilien auf, das durch Wohn-, Hotel- und Logistikimmobilien ergänzt wird. Der Fonds plant mit einem Investmenthorizont von zehn bis zwölf Jahren zuzüglich Investitionsphase und strebt eine jährliche Ausschüttung von durchschnittlich 3,5 Prozent an.



Real I.S. wurde bei der Transaktion von Noerr LLP aus München beraten; die Verkäuferseite von Hermann & Kollegen aus München. Die Transaktion wurde von Colliers München vermittelt und begleitet.