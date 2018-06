Real I.S. erwirbt Hamburger Sumatrakontor für 180 Mio. Euro von Blackstone

Sumatrakontor

Die Real I.S. hat das Sumatrakontor in der Hamburger HafenCity für ein Individualmandat erworben. Verkäufer ist die Blackstone-Tochter Officefirst und laut Marktkreise durch den Verkauf 180 Mio. Euro erzielten. Das Sumatrakontor verfügt über eine Grundstücksgröße von rund 9.600 m² mit einer Gesamtmietfläche von über 30.000 m². Der Kaufvertrag für die gemischt genutzte Immobilie wurde Mitte Juni unterzeichnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Mietfläche des 2010 fertiggestellten Objekts in der Überseeallee 1 verteilt sich auf zehn Geschosse. Das Gebäude verfügt neben Büro- und Handelsflächen auch über 86 Wohneinheiten zwischen 43 und 152 m². Daneben stehen 445 Stellplätze in der Überseequartier-Tiefgarage zur Verfügung.



„Die HafenCity ist eines der bedeutendsten Stadtentwicklungsprojekte Europas. Das Sumatrakontor liegt im Herzen des Überseequartiers und damit im Zentrum der HafenCity. Durch seine besondere äußere Beschaffenheit fügt es sich ideal in diesen besonderen Standort ein“, sagt Axel Schulz, Global Head of Investment Management der Real I.S. AG.



Durch die an der Außenseite verwendeten Materialien Sandstein und Glas erstrahlt das Gebäude je nach Tageslicht in lindgrünen und kastanienbraunen Farben und ist damit ein architektonischer Meilenstein in der HafenCity.



CBRE hat den Verkäufer beraten und die Transaktion vermittelt. Die Real I.S. wurde rechtlich von Noerr LLP beraten, technisch von Drees & Sommer.