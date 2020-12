Real I.S. erwirbt Pariser Büroimmobilie „53 Hoche“ von Primonial REIM

Die Real I.S. AG hat über einen Immobilien-Spezial-AIF die Büroimmobilie „53 Hoche“ in Paris für ein deutsches Versicherungsunternehmen erworben. Verkäufer des Objekts ist die UFI France Immobilie, eine Objektgesellschaft, welche von dem französischen Asset-Manager Primonial REIM verwaltet wird. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

