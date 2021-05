Die Real I.S. AG erwirbt in Marseille die Büroimmobilie „Le Virage“ für den offenen Publikumsfonds Realinvest Europa von der Versicherungsgesellschaft MACSF erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Vier Monate nach dem Kauf des im Euroméditerranée-Viertel gelegenen „Grand Large“-Gebäudes investiert der Fondsmanager damit in eine weitere Immobilie in Marseille.…

Fotos: CBRE



[…]