Real I.S. erwirbt „Keizerslanden“ in den Niederlanden

Die Real I.S. AG hat die vierte Einzelhandelsakquisition in den Niederlanden abgeschlossen und das Nahversorgungszentrum „Keizerslanden“ in Deventer für den Immobilien-Spezial-AIF „Real I.S. BGV VIII Europa“ erworben. Verkäufer ist Orange Capital Partners. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.