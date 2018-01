Real I.S. erwirbt Hotelimmobilie in Hamburg für BGV VI

Real I.S. hat für den Immobilien-Spezial-AIF „BGV VI" eine zentral gelegene Hotelimmobilie an der Stadthausbrücke in Hamburg erworben. Verkäufer der rund 8.400 m² umfassenden Immobilie ist die Patrizia Immobilien AG für ein Sondervermögen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

„Das Ruby-Hotel zeichnet sich durch seine zentrale Premiumlage und sein erfolgreiches Hotelkonzept an einem Top-Standort für Touristen aus„, sagt Jochen Schenk, Vorstand der Real I.S. AG. „Mit seinen zahlreichen Sehenswürdigkeiten, Angeboten und kulturellen Highlights gehört Hamburg zu den beliebtesten Tourismuszielen Deutschlands. Nicht zuletzt durch den Kreuzfahrttourismus und die Elbphilharmonie als neues Wahrzeichen wird die Hansestadt auch in Zukunft attraktiv bleiben“, fügt Schenk hinzu.



Das zuletzt als Bürogebäude genutzte ehemalige Verlagsgebäude befindet sich zurzeit im Ausbau zu einem Boutique- und Design-Hotel. Nach planmäßiger Fertigstellung im August 2018 wird die siebengeschossige Immobilie über 290 Zimmer sowie im Nachbargebäude über 78 Tiefgaragen-Stellplätze verfügen. Zudem wird im Zuge des Umbaus der Haupteingang zur Stadthausbrücke hin verlegt. Langfristiger Betreiber des Hotels in der Düsternstraße 1-3 ist Ruby Hotels & Resorts. Neben neuen Standorten in Hamburg, Frankfurt am Main und Düsseldorf ist Ruby mit seinem Boutique-Hotelkonzept bereits erfolgreich in Wien und München vertreten.



Bei den Ruby-Hotels handelt es sich um einen neuen Hoteltypus. Die gesamten Verwaltung-, Reservierungs- und Beschaffungsprozesse sind automatisiert, sodass die Buchung sowie das Ein- und Auschecken ausschließlich online erfolgen. Dadurch kann das Hotel, im Gegensatz zu herkömmlichen Hotelkonzepten, auch bei einer Auslastung unter knapp 50 Prozent profitabel betrieben werden. Für die Zimmerpreise gibt es lediglich zwei Preisgruppen. Grundsätzlich werden bestehende Immobilien genutzt und zu modernen Designhotels umgebaut.



Die Immobilie mit direkter Wasserlage befindet sich fußläufig zu den exklusiven Einkaufsstraßen ‚Neuer Wall' und ‚Großen Bleichen' in der Hamburger Innenstadt. Beliebte Sehenswürdigkeiten und touristische Anlaufziele, wie der Jungfernstieg, die Alster Speicherstadt oder die Landungsbrücken, sind über die nahe gelegene S-Bahn-Station Stadthausbrücke und die U-Bahn-Station Rödingsmarkt zu erreichen.



Bis Ende Oktober 2017 verzeichnete Hamburg 11,7 Millionen Übernachtungen und damit 4,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Großteil der Gäste kommt aus Deutschland, jeder vierte Besucher stammt aus dem Ausland. Insbesondere Touristen aus Dänemark, den Niederlanden, der Schweiz und Großbritannien reisen in die Hansestadt.



Real I.S. wurde bei der Transaktion rechtlich von GSK Stockmann und technisch von Drees & Sommer beraten. Als Makler fungierte BNP Paribas Real Estate. Die Verkäuferseite wurde rechtlich von Arnecke Sibeth beraten.