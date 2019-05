Real I.S. erwirbt Holiday-Inn-Hotel am Göttinger Hauptbahnhof

Die Real I.S. AG hat im Rahmen eines Forward-Deals das Hotel Holiday Inn Express in der Carl-Zeiss-Straße 1 am Göttinger Hauptbahnhof für den Spezial-AIF „Real I.S. Themenfonds Deutschland“ erworben. Die 5.061 m² umfassende Projektentwicklung mit 144 Zimmern auf vier Etagen und 25 Parkplätzen soll Anfang 2020 fertiggestellt werden. Verkäufer und Projektentwickler ist die Bauwo Grundstücksgesellschaft mbH. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

