Real I.S. erwirbt HIPE-Projekt in Hamburger Univiertel

Die Real I.S. AG erwirbt für seinen Immobilien-Spezial-AIF Real I.S. Wohnen I eine Bestandsentwicklung im Hamburger Universitätsviertel. Verkäufer ist WIB Wall-Immobilienbesitz GmbH & Co. KG VI, die zur Hamburger Immobilien Projekt- und Entwicklungsgesellschaft (HIPE) gehört. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

