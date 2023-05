Real I.S. erwirbt für Regionalfonds NVZ in Peißenberg

Die Real I.S. AG hat für den „Real I.S. Regionalfonds Süddeutschland“ ein neu errichtetes Nahversorgungszentrum in Peißenberg von der Küblböck Unternehmensgruppe erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Das neu gebaute Nahversorgungszentrum Peißenberg befindet sich an der Hochreuther Straße in Peißenberg und bietet insgesamt rund 5.650 m² Gesamtmietfläche. Die Fertigstellung des Objekts erfolgte im Frühjahr 2023. Ankermieter der Immobilie sind Edeka, Lidl sowie die Drogeriemarktkette Müller. Das Objekt zeichnet sich insbesondere durch seine Energieeffizienz aus und erfüllt den KfW-55EE-Standard. Die Energieversorgung erfolgt zum Teil über drei mieterbetriebene Photovoltaikanlagen auf dem Dach, das zusätzlich begrünt ist. Darüber hinaus wird in der unmittelbaren Umgebung der Liegenschaft derzeit ein neues Wohngebiet entwickelt.



„Das Nahversorgungszentrum weist einen guten Mietermix auf und ergänzt somit ideal das bisherige Portfolio des ‚Regionalfonds Süddeutschland‘. Das Nahversorgungszentrum Peißenberg wird künftig die Haushalte des benachbarten Wohnquartiers und das weitere Umfeld versorgen und ist somit im Sinne unserer langfristigen Investitionsstrategie“, kommentiert Axel Schulz, Global Head of Investment Management bei der Real I.S. AG.



Blank Real Estate fungierte bei der Transaktion als Makler. Die technische Beratung erfolgte durch die Kroll REAG GmbH, die rechtliche durch Noerr München.