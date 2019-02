Real I.S. erwirbt Büroimmobilie am Hamburger Rödingsmarkt

Die Real I.S. hat in Hamburg eine Büroimmobilie für den Themenfonds Deutschland II erworben. Das 2011 revitalisierte und umfassend erweiterte Multi-Tenant-Objekt mit einer Gesamtmietfläche von ca. 7.800 Quadratmetern und 24 Tiefgaragenstellplätzen ist nahezu voll vermietet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

