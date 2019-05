Real I.S. erwirbt Bürogebäude Y Point in Amsterdam

Die Real I.S. hat im Rahmen eines Forward-Deals ein Single-Tenant-Büroobjekt in der Van Diemenstraat 206-380 in Amsterdam für den Fonds „BGV VIII Europa“ erworben. Das „Y-Point“ genannte dreistöckige Gebäude bietet 7.725 m² Mietfläche und 20 Pkw-Stellplätze und ist an den Coworking und Büroflächenanbieter Forsbury & Sons vermietet. Verkäufer war AG APF Amsterdam Investments, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Das ehemalige Lagerhaus wurde 1915 von dem Architektenbüro Cruzy Ortis Architects geplant, das auch das Rijksmuseums entwarf. Im Zuge einer umfassenden Renovierung wird die Immobilie als Bürogebäude neu positioniert und soll im dritten Quartal 2019 an den Mieter übergeben werden. Das Objekt liegt in der Nähe des Hauptbahnhofs im Zentrum von Amsterdam. Der Flughafen lässt sich in circa 20 Minuten erreichen.



„Die Niederlande und speziell der Büromarkt in Amsterdam sind einer der attraktivsten Märkte Europas. Die Real I.S. investiert in Märkte mit einer positiven Wachstumsgeschichte und gerade die Aussichten in den Niederlanden und Amsterdam sind positiv“, erklärt Axel Schulz, Global Head of Investment Management der Real I.S. AG. „Das ,Y-Point‘ ist gut angebunden und bietet die Möglichkeit, die Büroflächen flexibel aufzuteilen. Als Core-Immobilie passt es damit gut in die Investitionsstrategie, die wir mit dem ,BGV VIII Europa‘ verfolgen.“



„Das ,‘Y-Point liegt direkt an der IJ im Zentrum Amsterdams. Gerade solche Lagen sind sehr begehrt und versprechen in den nächsten Jahren Mietsteigerungspotenziale“, erklärt Melanie Grüneke, Head of Real I.S. Netherlands. „Durch die langfristige Vollvermietung vor Abschluss der Neupositionierung ermöglichen wir unseren Investoren einen regelmäßigen Cashflow.“



Für Real I.S. waren Loyens & Loeff rechtlich, Savills technisch und Van Dijk & Ten Cate wirtschaftlich beratend tätig.