Real I.S. erwirbt 26.600 m²-Büroobjekt „Platinum“ in Brüssel

Die Real I.S. AG hat das voll vermietete Bürohaus „Platinum“ in Brüssel für den Fonds BGV VIII Europa erworben und verwaltet damit das bereits siebte Büroobjekt in der belgischen Hauptstadt. Verkäufer der im Jahr 2010 vollständig sanierten und neu positionierten Immobilie in der Avenue Louise 231-235 war ein Büroimmobilienfonds der Münchner GLL Real Estate Partners, der die Immobilie 2014 übernommen hatte [wir berichteten]. Die Gesamtmietfläche von über rund 26.600 m² ist auf 12 Mieter aufgeteilt, darunter BNP Paribas, Bird&Bird, Louis Vuitton und Silversquare. Lokaler Partner bei diesem Ankauf war der Fonds Manager Tribeca AIFM.

.

„Das Objekt erfüllt die Investitionskriterien für unseren BGV VIII Europa Fonds: Es befindet sich in der renommierten Avenue Louise im Zentrum von Brüssel und ist langfristig vermietet. Es erfüllt alle Anforderungen an eine moderne und attraktive Büroimmobilie“, sagt Axel Schulz, Global Head of Investment Management der Real I.S. AG.



Der deutsche Spezial-AIF „BGV VIII Europa“ mit einem Zielvolumen von 1,0 Mrd. Euro richtet sich an institutionelle Anleger und investiert in Core- und Core-Plus-Immobilien in Deutschland, Frankreich, Spanien, Irland und den Benelux-Staaten. Der Fokus liegt dabei auf Büro- und Handelsimmobilien, ergänzt um Logistikimmobilien und Hotels. Zuletzt investierte der Fonds in das Logistikobjekt „Logchain“ in Rotterdam ein Portfolio bestehend aus neun Logistikgebäuden [wir berichteten],.



Partner für die langfristige Finanzierung des Ankaufs ist die Postbank. Die Real I.S. AG wurde bei der Transaktion rechtlich und steuerlich von Loyens & Loeff und technisch durch Arcadis beraten. JLL war vermittelnd tätig.