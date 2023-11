Real I.S. erhält Auszeichnung für HQ-Umbau

Die Real I.S. AG wurde gestern Abend im Rahmen der diesjährigen Mindshift Awards in der Kategorie „Flexible Arbeitsmodelle“ mit der Platzierung „Exzellent“ ausgezeichnet. Die Jury würdigte damit die vorbildliche Transformation des Headquarters der Real I.S. in München-Haidhausen.

.

Unter dem Motto „Wir vereinen Immobilie und Zukunft“ wurde das geschichtsträchtige Gebäude zu einer modernen Arbeitswelt umgebaut. Diese beinhaltet sowohl Fokus- bzw. Rückzugsflächen als auch Meetingpoints und Begegnungsflächen, sowie spezielle Räume für Projektarbeit wie Creative Lab, Bibliothek und designierte Coworking-Flächen. Im Mittelpunkt stand dabei die konsequente Einbindung der Mitarbeitenden der Real I.S. bei der Planung und Neugestaltung der insgesamt knapp 5.000 m² großen Bürofläche. Die im laufenden Betrieb über einen Zeitraum von ca. 3 Jahren umgesetzten Baumaßnahmen wurde mit dem erklärten Ziel gestartet, nicht nur die Räumlichkeiten, sondern auch die Denk- und Arbeitsweise in dem Büro maßgeblich zu verändern.



„Wie können wir guten Gewissens von Nachhaltigkeit und Transformation sprechen, wenn wir selbst nicht mit gutem Beispiel vorangehen? Vor diesem Hintergrund haben wir uns bei dem Umbau unseres Headquarters in München von Anfang an den höchsten erreichbaren Standards orientiert. Ein zentrales Anliegen bei diesem Projekt war die Nachhaltigkeit, sowohl in Bezug auf die Immobilie als auch auf die Veränderung unseres Mindsets“, erklärt Jochen Schenk, Vorstandsvorsitzender der Real I.S. AG.



Die neuen Büroflächen sind im Sinne eines Open-Space-Büros gestaltet, ohne als solches wahrgenommen zu werden: Durch das Aufbrechen des alten Grundrisses wurden die tatsächlich verfügbaren Flächen verdoppelt. Dieser Raum bietet eine Plattform an Möglichkeiten für Kollaboration, Kommunikation und Interaktion sowie konzentrierte Einzelarbeit durch akustisch ruhigere Bereiche. Dank einer geschickten Anordnung von Thinktanks, Besprechungsräumen und Phoneboxen werden Sichtachsen unterbrochen und die Raumwirkung dadurch positiv beeinflusst.



„Die zentrale Frage in der aktuellen Zeit beschäftigte natürlich auch uns: Wie schaffen wir es, dass unsere Mitarbeitenden wieder gerne ins Büro kommen? Für uns war klar: Indem wir sie mit auf diese Reise nehmen. Warum? Weil es ohne sie nicht geht. Sie nutzen das Büro, füllen es mit Leben und prägen dort die Unternehmenskultur. Umso wichtiger ist es, von Beginn an transparent und vor allem im Dialog über Veränderungen zu sprechen und damit auch das Zugehörigkeitsgefühl mit dem Ort und dem Unternehmen zu stärken“, ergänzt Jochen Schenk.