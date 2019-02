Real I.S. dreht fast 1,5 Mrd. Euro

Die Real I.S. AG hat mit einem Transaktionsvolumen von nahezu 1,5 Milliarden Euro ihr Vorjahresergebnis um etwa 200 Millionen Euro übertroffen. Davon entfielen circa 1,05 Milliarden Euro auf Ankäufe und entsprechend circa 430 Millionen Euro auf Verkäufe. Die Vermietungsleistung des Asset-Managements umfasste 2018 eine Fläche von insgesamt 160.000 m². Derzeit hat die BayernLB-Tochter circa 7,4 Milliarden Euro (2017: 6,8 Mrd. Euro) Immobilien im Management bei einem Vermietungsstand von 96,8 Prozent. Ungefähr die Hälfte des Immobilienbestandes entfällt auf Deutschland, circa 40 Prozent entfallen auf den Euroraum und etwa zehn Prozent auf Australien. Die Real I.S. hat Tochtergesellschaften beziehungsweise Niederlassungen in Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Spanien und Australien.

.

Im institutionellen Bereich konnte die Real I.S. AG 677 Millionen Euro neu einwerben. Die Kapitalzusagen für Individualmandate und diversifizierte Portfoliofonds kamen aus dem gesamten institutionellen Bereich von Sparkassen und Banken, Versorgungswerken, Pensionsfonds sowie von Stiftungen und Versicherungen. Aus den bestehenden Zusagen der institutionellen Anleger konnten 820 Millionen Euro abgerufen und investiert werden.



Ein gutes Beispiel für aktives Asset-Management war der Fall des ‚KPN-Tower‘ in Rotterdam, der 2018 nach einem kompletten Refurbishment an den Mieter übergeben wurde. Bei dem Rotterdamer Objekt eines institutionellen Fonds wurden zur langfristigen Fortführung des Mietvertrags mit dem Bestandsmieter umfassende Maßnahmen ergriffen. So wurden bei laufendem Betrieb die unteren drei Stockwerke des Büroturms abgetragen, um mithilfe eines neuen Sockelbaus zusätzliche Büroflächen zu schaffen und das Gebäude zur Stadt zu öffnen.



Im Bereich der Publikumsfonds konnte die Real I.S. AG mit sechs Immobilienverkäufen Rückflüsse von bis zu 172 Prozent für ihre Anleger erzielen. Die erfolgreiche Australien-Reihe wird mit einem neuen Publikumsfonds und einem Objekt in der Hauptstadt Canberra fortgesetzt.



Für 2019 plant die Real I.S. erneut ein Transaktionsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro und Eigenkapitaleinwerbungen im mittleren dreistelligen Millionenbereich.