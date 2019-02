Real I.S. akquiriert ersten Büromieter für Forum Steglitz

Die Real I.S. AG hat 1.200 m² Bürofläche an das auf Softwareservice und -vertrieb spezialisierte Unternehmen Carano Software Solutions vermietet. Der ab 2020 geltende Mietvertrag ist auf einen Zeitraum von zehn Jahren angelegt und ist der erste Büromietvertrag überhaupt in dem historischen Shopping-Center, das durch die Neupositionierung um flexible Büroflächen und revitalisierte Einzelhandelsflächen erweitert wird. Das Berliner Software-Unternehmen wird seinen Sitz, nach Abschluss der umfassenden Sanierungs- und Neupositionierungsmaßnahmen, vom Berliner Bezirk Moabit in das Einkaufszentrum verlegen. Im Rahmen der Vermietung war Cushman & Wakefield vermittelnd tätig.

