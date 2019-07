Real I.S.-Fonds trennt sich von seiner letzten Immobilie

Die Real I.S. AG hat eine Büroimmobilie in Essen für den geschlossenen Immobilienfonds „DB Real Estate CityInvest Berlin, Düsseldorf, Essen“ veräußert. Der Käufer ist eine Gesellschaft der La-Francaise-Gruppe. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Ankermieter in dem Gebäude ist die Steag GmbH, Deutschlands fünftgrößter Stromerzeuger. Vor etwa einem Jahr hatte das Unternehmen seinen Mietvertrag über 22.500 m² Büro-, Lager- und Technikfläche vorzeitig um 10 Jahre verlängert [wir berichteten].

