Real I.S. shoppt in Barcelona

Die Real I.S. AG hat die Büroimmobilie „Avenida Diagonal 67“ in Barcelona für den offenen Immobilien-Spezial-AIF „Real I.S. BGV VIII Europa“ von einem lokalen Family Office erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das 2009 errichtete Gebäude umfasst mehr als 5.400 m² Bürofläche und befindet sich im gefragten Teilmarkt „22@“, dem neuen Geschäftsviertel sowie Innovations- und Technologiestandort von Barcelona.

Das voll vermietete Objekt bietet in den acht oberirdischen Geschossen Büroflächen zwischen 340 und 680 m². Eine ausreichende Anzahl von Stellplätzen sind auf drei unterirdischen Geschossen verteilt. Die derzeitigen Hauptmieter sind typisch für diesen Standort Unternehmen aus der Marketing- und Technologiebranche. Das Objekt zeichnet sich zudem durch seine gute Lage mit einer sehr guten ÖPNV-Anbindung aus.



„Der Büroimmobilienmarkt in Barcelona entwickelt sich insgesamt sehr positiv. Die Spitzenmieten sind in den vergangenen fünf Jahren stark gestiegen und weisen weiteres Aufholpotenzial auf“, sagt Axel Schulz, Global Head of Investment Management der Real I.S. AG. „Durch die Akquisition bauen wir unser Engagement in Spanien und die Möglichkeiten zur Beteiligung an einem diversifizierten Portfolio innerhalb Europas weiter planmäßig aus.“



„Barcelona ist einer der führenden Start-up-Hubs in Europa und hat alleine im Vorjahr einen Anstieg von Start-up-Neugründungen von rund 30 Prozent registriert, diese Entwicklung lässt auch die Nachfrage nach modernen Büroflächen wachsen“, ergänzt Juan Jiménez-Hevia, Head of Country Spain der Real I.S. AG. „Gerade im „22@“ schaffen etablierte Unternehmen wie Ebay, Microsoft, Facebook, Amazon oder SAP Synergieeffekte für Start-ups.“



Die Real I.S. AG wurde bei der Transaktion vom Maklerhaus Cushman & Wakefield, Barcelona, von der Anwaltskanzlei Monereo Meyer, Madrid, sowie von der Steuerberatung BDO, Madrid, und vom Technik-Spezialisten Fund Fst beraten. Finanzierungspartner ist die Deutsche Hypothekenbank.