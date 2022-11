Real I.S. AG baut Insti-Geschäft mit Florian Kurth aus

Die Real I.S. AG baut ihr institutionelles Geschäft weiter aus und wird künftig vermehrt auf spezialisierte Produkte setzen. Florian Kurth wird hierzu mit der Leitung der Produktentwicklung betraut.

.

„Mit der Berufung von Florian Kurth zum Teamleiter setzen wir unsere Wachstumsstrategie kontinuierlich fort und werden künftig unsere bestehende Produktpalette verstärkt sinnvoll erweitern und unser Anlageuniversum vergrößern“, erläutert Jochen Schenk, Vorstandsvorsitzender der Real I.S. AG.



Florian Kurth ist gelernter Diplom-Finanzwirt, Steuerberater und Real Estate Investment Advisor (EBS) und verfügt über zehn Jahre Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft, unter anderem in leitenden Positionen. So beriet er bei PwC Immobilien- und Wertpapier-Kapitalverwaltungsgesellschaften im regulierten Fondsbereich zu In- und Outbound-Strukturen, bei Warburg-HIH Invest verantwortete er als Leiter Strukturierung die aufsichtsrechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Strukturierung von Club-Deals, Private Placements und Individuallösungen. Zuletzt war er als Senior Director im Investment-Management der Real I.S. tätig und dort insbesondere für internationale Deals verantwortlich.