Annette Pospich, Partnerin und Head der Real Estate Investment Group der Kanzlei Noerr ist Managerin des Jahres in der Immobilienwirtschaft. Die 40-jährige Juristin erhielt die Auszeichnung am 13. Juni 2019 im Rahmen des Real Estate Women Summits in Berlin. Im letzten Jahr wurde Gabriele Volz, Gesc

Fotos: Feldhoff & Cie. GmbH / Elena Hill Photography



[…]