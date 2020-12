Die Stifel Europe Bank, die vormals als MainFirst Bank bekannte und in Deutschland ansässige Tochter der US-Investmentbank Stifel, baut ihr M&A-Geschäft aus und expandiert dabei nun auch in den Real Estate-Sektor. Dazu hat das Institut ein auf M&A im Real Estate-Bereich spezialisiertes Team verpflichtet. Am 1.1.2021 starten Dr. Dominique Pfrang,…

[…]