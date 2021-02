Real Estate Arena um ein Jahr verschoben

Für die meisten Messegesellschaften war 2020 ein verheerendes Jahr. Viele setzten daher viel Hoffnung auf 2021, doch auch dieses Jahr verheißt für Großveranstaltungen nichts Gutes. Die Deutsche Messe hat heute bekannt gegeben, angesichts der Situation die neue Messe Real Estate Arena um ein ganzes Jahr zu verschieben.

.

„Wir schaffen mit dieser Entscheidung die notwendige Planungssicherheit für unsere Kunden. Die Corona-Pandemie und die damit zusammenhängenden Auflagen machen eine Real Estate Arena als Kombination von Messe und Kongress leider nicht möglich. Deshalb verschieben wir die Veranstaltung um ein Jahr“, sagte Projektleiter Hartwig von Saß von der Deutschen Messe AG am Dienstag in Hannover. Als neuen Termin hat die Deutsche Messe den 18. und 19. Mai 2022 festgelegt.



Die beiden großen Branchenevents “Mipim„ und “Expo Real„ sind aktuell noch für dieses Jahr angesetzt. Der Mipim-Veranstalter Reed Midem hatte die normalerweise im März stattfindende Messe bereits im vergangenen Jahr vorsorglich auf die Sommermonate verlegt. Aktuell ist sie für den 7. bis 10. Juni 2021 terminiert.



Die große deutsche Konkurrenz-Veranstaltung Expo Real, die im letzten Jahr aufgrund der Pandemieentwicklung erst zum “Hybrid Summit„ mutierte und dann zwei Tage vor Start aber überraschend doch komplett gestrichen wurde, ist aktuell von der Messe München noch für den 11. bis 13. Oktober angesetzt.



Die Messe München bekommt die Corona-Pandemie mit voller Wucht zu spüren. Nach über 20 Absagen im letzten Jahr, geht es auch in diesem Jahr mit zahlreichen Absagen weiter. Mit einem Umsatz von 94 Mio. Euro liegt der Umsatz der Messe München um 70 Prozent unter Plan (302 Millionen Euro). „Für die Messe München war das Jahr 2020 eine Vollbremsung auf der Überholspur“, sagt Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe. Aber da sich die Messe im Rekordjahr 2019 auf den fünften Platz der Messeveranstalter weltweit vorgearbeitet habe, sei es laut Dittrich “Glück im Unglück, dass die Pandemie die Messe in einer Position der Stärke getroffen habe.



Für die Messe München ist aber klar, dass es kein Zurück zum Geschäftsmodell vor Corona geben wird. Nicht nur die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Effekte der Pandemie werden nachhaltig sein, auch das Messegeschäft wird sich dauerhaft verändern. Deshalb soll die Organisation für die neuen Herausforderungen fit gemacht werden. Konsequente Kundenorientierung, Agilität, Flexibilität und ein noch stärkerer Fokus auf die Digitalisierung sind die Ziele der anstehenden Restrukturierung.