Real Asset schließt Wohnprojekt in München ab

Real Asset vermeldet den erfolgreichen Abschluss einer Wohnentwicklung im Stadtteil Obermenzing. Der Münchener Projektentwickler hat hier im Auftrag eines kirchlichen Trägers einen Gebäudekomplex mit 22 Wohneinheiten und einer Gesamtmietfläche von rund 1.100 m² realisiert. Auf dem circa 1.500 m² großen Grundstück befand sich zuvor eine Mixed-Use-Immobilie, die hauptsächlich von einem großen Gewerbemieter genutzt wurde. Zum Objekt gehören 18 Pkw- und 40 überdachte Fahrrad-Stellplätze.

