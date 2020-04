Re/max Flagship-Store setzt auf virtuelle Welten

Nicht nur der Kauf und Verkauf von Immobilien werden sich in den nächsten Jahren weiter deutlich verändern, sondern auch die Art der Präsentation. Was sich in anderen Branchen bereits vielfach bewährt hat – Showrooms in innerstädtischen Bestlagen und Erlebbarmachen des Images und der Produkte mit Pop-Up-Stores und speziellen Ladenkonzepten –, will nun auch das Immobilienmaklernetzwerk Re/max Germany für sich nutzen. Die beiden Franchisenehmer Gerrit Volz und Hai Long Nguyen haben deshalb vor Kurzem das Re/max Collection Büro in der Christophstraße 2 in der Stuttgarter Innenstadt eröffnet. Das Geschäft verbindet digitale Immobilienerlebnisse mit analoger Beratung.

.

Der klassische Schreibtisch mit dahinter sitzendem Makler war gestern. Heute setzen Makler verstärkt auf visuelle Inszenierung und Customer Experience, neudeutsch für Kundenerlebnis. Hohe Decken, Industriedesign und ein modernes Interieur sollen in Stuttgart ab sofort auf 450 m², verteilt auf drei Ebenen inklusive Schulungsraum, ein neues Immobilienerlebnis für Käufer und Verkäufer sowie für Mieter und Vermieter aus Stuttgart und Umgebung schaffen. Das Büro befindet sich im Herzen der schwäbischen Metropole, nahe des Gerberviertels.



„Der Shop bietet einerseits Platz für circa 15 Makler, in dem neben der Wohnimmobilienvermarktung auch die Gewerbeimmobilienvermarktung fokussiert werden soll. Andererseits rückt das gesamte Einrichtungskonzept den Dialog und das Immobilienerlebnis in den Mittelpunkt“, sagt Gerrit Volz. Die Dienstleistung geht weit über die reine Vermittlung hinaus – vielmehr soll den Kunden ein professionelles Full-Service-Dienstleistungsangebot aus einer Hand geboten werden, das von der Immobilienbewertung, Immobilienfinanzierung bis zum Vertragsentwurf reicht.