RCW Reifengroßhandel mietet Gewerbegrundstück in Nidderau

Die RCW Reifengroßhandel GmbH hat das ca. 7.000 m² große Gewerbegrundstück in der Philipp-Reis-Straße 2 in Nidderau angemietet. Das vor 30 Jahren gegründete und bereits in Nidderau ansässige Unternehmen ist einer der führenden Reifengroßhändler in Europa und gehört zur Pneuhage Gruppe aus Karlsruhe. Vermieter ist eine gewerbliche Eigentümergesellschaft, von der MH-Gewerbe-Immobilien exklusiv mit der Vermietung beauftragt war.

