RCM verkauft Retail-Immobilienpaket für ca. 11 Mio. Euro

Die RCM Beteiligungs AG hat heute den Verkauf eines konzernweiten Immobilienpakets im Volumen von ca. 11 Mio. Euro bzw. ca. 7.700 m² Fläche beurkundet. Das veräußerte Immobilienpaket umfasst mehrere in Dresden bzw. Umgebung gelegene und bereits seit Jahren im Bestand des Konzerns befindliche Immobilien. Laut des Unternehmens, hat nun der inzwischen erreichte Entwicklungsfortschritt dieser Immobilien zu deren Veräußerung und damit gleichzeitig zu einer Realisierung der in den vergangenen Jahren entstandenen stillen Reserven geführt.

Angesichts der von der RCM Beteiligungs AG konzernweit angewendeten konservativen Standards der HGB-Bilanzierung werden die so gelegten stillen Reserven grundsätzlich erst nach einem Verkauf der betreffenden Immobilie bilanzwirksam. Die Höhe der sich aus dem Verkauf der einzelnen Immobilien ergebenden Gewinnbeiträge steht aufgrund der Immobilienmarktentwicklung der zurückliegenden Jahre dabei vor allem in Abhängigkeit mit der Dauer ihrer Zugehörigkeit zum Konzernimmobilienportfolio.



RCM überschreitet mit erfolgreicher Transaktionsabwicklung schon jetzt ihre kumulativen Konzerngeschäftsziele für die Geschäftsjahre 2017 und 2018.



Entsprechend den vereinbarten Vertragsbedingungen wird die Transaktionsabwicklung zu mehr als 80% in das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018 fallen und damit im kommenden Geschäftsjahr gewinn- und bilanzwirksam werden. Die RCM erwartet hierdurch einen deutlichen Konzerngewinnanstieg für das Geschäftsjahr 2018. Ein kleinerer Teil des veräußerten Immobilienpakets (ca. 17 % der veräußerten Fläche) kann noch im laufenden Geschäftsjahr zur Abwicklung kommen, hieraus wird sich in diesem Fall noch im Geschäftsjahr 2017 ein entsprechender Gewinnbeitrag ergeben. Insgesamt überschreitet die RCM Beteiligungs AG mit einer erfolgreichen Paketabwicklung schon jetzt ihre gegenüber 2017 weiter erhöhten Konzerngewinnziele für das Geschäftsjahr 2018 bzw. ihre kumulativen Konzerngeschäftsziele für das Geschäftsjahr 2017 und das noch kommende Geschäftsjahr 2018.



Mit Abwicklung dieser Transaktion werden der RCM im gesamten Konzern ca. 6 Mio. Euro freiwerdendes Eigenkapital zufließen, wodurch sich die traditionell guten Konzernbilanzrelationen nochmals weiter verbessern werden. Dieses Kapital steht bis zu einer Immobilien-Reinvestition für interimistische Anlagealternativen zur Verfügung, sodass die RCM auch nach der Kaufvertragsabwicklung Deckungsbeiträge in mindestens unveränderter Höhe erwartet. Gleichzeitig wird die RCM ihre konzernweite Portfoliostrategie zukünftig verstärkt auf die Wertschöpfung ihres Immobilienportfolios, in dem zurzeit mehrere interessante Immobilienprojekte weiterentwickelt werden, fokussieren.