RCM Beteiligungs AG mit stabilem Ergebnis nach Q3 2025

Die RCM Beteiligungs AG hat nach dem dritten Quartal 2025 ein Konzernergebnis nach Steuern von rund 0,2 Millionen Euro erzielt. Der Umsatz sank auf 1,9 Millionen Euro. Die Bilanzsumme blieb stabil bei 37,7 Millionen Euro, bei einer Eigenkapitalquote von 51,6 Prozent.

.

Die RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft weist im Konzern nach dem dritten Quartal 2025 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von rund 0,3 Millionen Euro aus – nach rund 1,0 Millionen Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Jahresergebnis nach Steuern beträgt rund 0,2 Millionen Euro, nach rund 0,9 Millionen Euro im Vorjahr, das durch einmalige Gewinnrealisierungen in Tochtergesellschaften geprägt war.



Zum dritten Quartal 2025 belief sich der Konzernumsatz auf rund 1,9 Millionen Euro nach rund 4,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Verbindlichkeiten stiegen leicht auf rund 17,7 Millionen Euro nach rund 15,1 Millionen Euro im Vorjahr.



Die Konzernbilanzsumme lag zum Quartalsende bei rund 37,7 Millionen Euro nach rund 35,6 Millionen Euro im Vorjahr. Daraus ergibt sich eine weiterhin überdurchschnittliche Eigenkapitalquote von rund 51,6 Prozent.



Mit der Entwicklung der beiden angekauften Projekte ist in den kommenden Geschäftsjahren ein temporärer Anstieg der Konzernbilanzsumme um bis zu rund 10 Millionen Euro zu erwarten.



In der Einzelgesellschaft wird das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit rund 1,2 Millionen Euro und das Jahresergebnis nach Steuern ebenfalls mit rund 1,2 Millionen Euro ausgewiesen. Der Bilanzgewinn stieg von rund –0,3 Millionen Euro auf rund 0,9 Millionen Euro.