Die Sonnen- und Sehbrillen-Marke Ray-Ban hat einen eigenen Store in der Schildergasse 50 in Köln bezogen. Nach aufwändigen Umbauarbeiten fand am 6. September 2022 die Eröffnung statt. Vormieter am Standort war der Juwelier Deiter.

Fotos: Lührmann



[…]