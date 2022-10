Ravensburger eröffnet Pop-up-Store in Mannheim

Nach dem Start von Yullbe Go, dem Virtual-Reality-Abenteuer des Europa-Park im September, eröffnete am 27.10.2022 Ravensburger einen Pop-up-Store im Mannheimer Q6 Q7. Dabei handelt es sich um einen temporären Store, der hinsichtlich des Ladenaufbaus vom eigentlichen Ravensburger Store-Konzept abweicht. Eigentümer des Centers ist ein von CT Real Estate Partners GmbH & Co. KG verwalteter institutioneller Immobilien-Spezial-AIF.

.

Neben Ravensburger hat vor zwei Wochen auch Baby Walz in Q6 Q7 sein Geschäft eröffnet. Weitere Neueröffnungen folgen in den kommenden Tagen und Wochen: Die Gartenzubehör-Marke „Restberry“ aus dem „Sallycon Valley“ präsentiert sich direkt neben Sallys Flagship Store und MediaMarkt wird in Kürze seine Kunden im fast gesamten 1. Obergeschoss von Q7 begrüßen.