Ratisbona unterstützt Funk bei Flüchtlingsprojekt

Die Ratisbona Handelsimmobilien Gruppe unterstützt die Funk Bauunternehmung bei einer privaten Flüchtlingsinitiative im sächsischen Elsterberg. Dafür hat der Regensburger Projektentwickler eine Zuwendung in Höhe von 10.000 Euro für die Schaffung von Wohnungen für Geflüchtete im sächsischen Elsterberg zugesagt.

Das Projekt in Elsterberg wurde von der Funk Bauunternehmung gemeinsam mit der Gießerei Elsterberg realisiert. Matthias Köhler, Geschäftsführer der Gießerei, hatte eine vormals leerstehende und renovierungsbedürftige Immobilie dafür reaktiviert. Bereits Anfang März, kurz nach Beginn des russischen Krieges in der Ukraine, startete der Umbau des Hauses mit dem Ziel, ukrainischen Familien angemessene und bewohnbare Unterkünfte zur Verfügung stellen zu können. Im Zuge der Umbauarbeiten wurden ein neuer Elektroanschluss gelegt, die Elektrik in den Wohnungen teilweise bzw. vollständig erneuert, die Wände saniert sowie neue Fußböden verlegt. Insgesamt bietet das Haus nun sieben Wohnungen als Unterkunft für Kriegsflüchtlinge. Innerhalb von 2 Monaten war die Rekonstruktion des Hauses abgeschlossen, so dass bereits Anfang Mai die ersten Geflüchteten ihre neuen Wohnungen beziehen konnten und somit nach Wochen der Flucht, der Vertreibung und der Provisorien einen sicheren Platz in Elsterberg fanden. Auch weitere Hilfe konnte kurzfristig in Elsterberg organisiert werden. So bieten beispielsweise die örtlichen Schulen Unterricht für die ukrainischen Kinder an, eine neu eröffnete Arztstation veranstaltet regelmäßige Sprechstunden für Geflüchtete, mit Spendenaufrufen über soziale Netzwerke und weitere Medien konnten Sachspenden u. a. auch für die Wohnungsausstattung gesammelt und genutzt werden.



Ratisbona unterstützt die Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine mit 10.000 Euro. Sebastian Schels, geschäftsführender Gesellschafter der Ratisbona Handelsimmobilien, betont dabei die Notwendigkeit. „Mir ist es als Mensch und als Unternehmer eine Herzensangelegenheit, die unter dem Krieg leidenden Menschen aus der Ukraine zu unterstützen. Daher haben wir das Projekt von Reinhard Funk und Matthias Köhler selbstverständlich gerne unterstützt. Angesichts der aktuellen Situation ist es besonders wichtig, denen eine Tür zu öffnen, die Hilfe benötigen.“



„Da sowohl Matthias Köhler als auch ich einen persönlichen Bezug zu Osteuropa haben, war für uns von Anfang an sicher, dass wir unseren Beitrag zur Unterbringung der Geflüchteten leisten wollen. Für die Unterstützung durch Ratisbona sind wir sehr dankbar. Es zeigt uns, mit welcher Courage und Entschlossenheit das Unternehmen hinter unserem Projekt steht„, so Reinhard Funk.



„Wir haben als Bürger und Unternehmer hier leider überhaupt keinen Einfluss auf den Verlauf der Ereignisse in der Ukraine. Wir können aber als gute Gastgeber einen Teil des uns zur Verfügung stehenden Wohlstands dafür einsetzen, das Leben einiger Menschen, die es aufgrund des Krieges in ihrer Heimat hierher verschlagen hat, zu erleichtern“, sagt Matthias Köhler.