Am 08. Dezember war es endlich so weit. Der neue Edeka-Markt im rheinland-pfälzischen Puderbach feierte seine Eröffnung. Ratisbona hatte für den Markt im vergangenen Sommer den ersten Spatenstich gesetzt und den Bau nun binnen zehn Monaten fertigstellt und an Edeka Fellenzer übergeben.

Fotos: Ratisbona Handelsimmobilien



