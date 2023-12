Ratisbona stellt Eco-Netto-Markt in Edemissen fertig

Trotz der schwierigen Marktlage ist Projektentwickler Ratisbona in Edemissen planmäßig über die Ziellinie gegangen. Mieter Netto feierte gestern seine Eröffnung. Die neue Filiale punktet durch eine nachhaltige Bauweise und die Integration umweltfreundlicher Technologien wie Photovoltaikanlagen und E-Ladepunkte.

.

Das Objekt in der Braunschweiger Straße 41 ist in der besonders nachhaltigen Ratisbona.Eco-Bauweise gebaut worden. Mit einer Brutto-Grundfläche von etwa 1.290 m² und einer Mietfläche von rund 1.160 m², umfasst es neben dem Hauptgeschäft auch einen um die 65 m² großen Backshop. Auf einer Verkaufsfläche von ca. 800 m² bietet der neue Netto den Kundinnen und Kunden ab sofort eine umfangreiche Produktpalette.



Das Bauprojekt, mit dem im März 2023 begonnen wurde [wir berichteten], zeichnet sich durch nachhaltige Aspekte wie eine Holzbauweise und den Verzicht auf fossile Brennstoffe aus. Rund 45 % des ca. 7.810 m² großen Grundstücks wurden begrünt, um die lokale Flora und Fauna zu unterstützen und den Boden zu schonen. Eine abwechslungsreiche Bepflanzung mit Bäumen, Sträuchern und Zierpflanzen rundet das ökologische Konzept ab. Durch die innovative Konzeption der Regenwasserversickerung wird das Wasser vor Ort genutzt.



„Die Berücksichtigung ökologischer Aspekte, insbesondere in Bezug auf Wassermanagement und Bodenversiegelung, war ein wesentlicher Faktor bei der Planung dieses Marktes gewesen. Wir sind stolz darauf, einen Markt geschaffen zu haben, der sowohl funktional als auch ökologisch nachhaltig ist.", freut sich Ratisbona-Bauleiter Hallvor Grumpelt über die Fertigstellung.