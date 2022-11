Ratisbona stellt drei Netto-Märkte fertig

Der Regensburger Projektentwickler Ratisbona Handelsimmobilien vermeldete in den vergangenen Tagen die Fertigstellung von insgesamt drei Netto-Marken-Discount-Märkten an den Standorten Weißwasser / Oberlausitz, Gefell (Thüringen) sowie Winnweiler (Rheinland-Pfalz).

