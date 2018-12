Ratisbona stellt 18 Lebensmittelmärkte und Nahversorgungszentren fertig

Nahversorgungszentrum in Gerolzhofen

© Ratisbona Handelsimmobilien

Ratisbona Handelsimmobilien hat im vierten Quartal 2018 deutschlandweit 18 neue Lebensmittelmärkte und Nahversorgungszentren fertiggestellt und damit mehr als die Hälfte seines 30 Projekte umfassenden Vorhabens in die Tat umgesetzt [wir berichteten]. Zwölf Objekte davon wurden komplett neu gebaut und sechs revitalisiert. Die insgesamt entwickelte Fläche umfasst mehr als 31.000 m². Zwischen Oktober und Dezember wurden 27 Mieteinheiten übergeben. Darunter sind 13 Netto-Märkte, aber auch neue Objekte für Edeka, Rewe, Rossmann und Lidl sowie Flächen für Kik und DHL.

.

„Die wohnortnahe Versorgung ist und bleibt ein elementarer Bestandteil funktionierender Wohngebiete. Rein quantitativ ist die Abdeckung in Deutschland schon sehr gut. Aber viele Einzelhandelsimmobilien entsprechen hinsichtlich ökologischer Aspekte oder der Aufenthaltsqualität nicht mehr den Anforderungen der Konsumenten. Entsprechend hoch ist der Bedarf an modernen Lebensmittelmärkten und Nahversorgungszentren“, sagt Sebastian Schels, geschäftsführender Gesellschafter von Ratisbona Handelsimmobilien.



Das Unternehmen ist bereits seit mehr als 30 Jahren auf die Konzeption, Entwicklung, Realisierung, Vermarktung und Verwaltung von Lebensmittelmärkten und Fachmarktzentren spezialisiert und entwickelt in ganz Deutschland neue Objekte. Auch die im vierten Quartal fertiggestellten Immobilien verteilen sich auf verschiedene Bundesländer. Darunter sind ein nach Green-Building-Standard gebauter Rewe auf einem rund 6.150 m² großen Grundstück in der baden-württembergischen Stadt Leonberg [wir berichteten], ein Edeka im neu erschlossenen Gewerbegebiet der oberbayerischen Gemeinde Reichertshausen sowie ein Lidl und ein Rossmann im mittelfränkischen Rednitzhembach.



Einen besonderen Fokus legt Ratisbona auf die Themen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. In der unterfränkischen Stadt Gerolzhofen beispielsweise realisierte der Projektentwickler in der Frankenwinheimer Straße 1 ein neues Nahversorgungszentrum mit einem Edeka und einem Netto. In diesem Rahmen wurde nicht nur eine Ladestation für E-Bikes und -Autos installiert, sondern für Netto auch eine spezielle, offen gestaltete Dachkonstruktion entwickelt. Diese gibt dem bestehenden Mieter viel Spielraum und bietet zudem bei einem etwaigen Mieterwechsel perspektivisch Umnutzungsmöglichkeiten, ohne dass Entsorgungs- oder aufwendige Umbaumaßnahmen nötig werden. Der Hybridträger, den Ratisbona installierte, kam in dieser Form zum ersten Mal bei Netto zum Einsatz.