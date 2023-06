Ratisbona schließt Modernisierung des Netto-Marktes in Bargteheide ab

Am 6. Juni hat Ratisbona Handelsimmobilien den Netto-Markt im schleswig-holsteinischen Bargteheide nach Abschluss der Erweiterung und der ökologischen Modernisierung offiziell wiedereröffnet.

„Der neue Einzelhandelsmarkt in Bargteheide setzt Maßstäbe für nachhaltiges Einkaufen und zeigt, dass Umweltschutz und Einzelhandel Hand in Hand gehen können. Wir als Ratisbona sind stolz darauf, unseren Teil zur dringend notwendigen Bauwende beizutragen“, kommentiert Ratisbona-Projektleiter Dr. Norbert Höffer.



Das Gebäude an der Alten Landstraße 36 ist im erweiterten Bereich mit einem Gründach ausgestattet, das nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern auch zur Verbesserung der Luftqualität beiträgt und das lokale Mikroklima unterstützt. Bei dem auf 1.120 m² Mietfläche erweiterten Einzelhandelsmarkt wird zudem eine Photovoltaik-Anlage, die im Bereich des Bestandsgebäudes installiert wird, erneuerbare Energie erzeugen und zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks beitragen. Der Markt wird außerdem von einer effizienten Wärmepumpe beheizt, die eine nachhaltige und umweltfreundliche Wärmeversorgung gewährleistet. Darüber hinaus wird eine Ladestation für Elektrofahrzeuge bereitgestellt, um die Elektromobilität zu fördern und den Kunden das Aufladen ihrer Fahrzeuge während des Einkaufs zu ermöglichen.