Ratisbona schließt Lidl-Entwicklung in Ransbach-Baumbach ab

Ratisbona Handelsimmobilien hat die Entwicklung eines neuen Lidl-Einkaufsmarktes in der rheinland-pfälzischen Stadt Ransbach-Baumbach erfolgreich abgeschlossen. Nach der bereits erfolgten Übergabe im Oktober fand nun am 02. November 2023 die Eröffnung der Filiale statt.

Die neue Handelsimmobilie in der Rheinstraße 105 in Ransbach-Baumbach weist eine Gesamtmietfläche von etwa 1.930 m² und eine Verkaufsfläche von rund 1.115 m² auf. Das Objekt auf dem rund 7.700 m² großen Grundstück entspricht den Anforderungen gemäß des KfW 40-Standards. Neben dem Einsatz von Wärmepumpen wurde auf dem Dach zusätzlich eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 128 kWp eingebaut. Für die Kunden stehen auf dem Areal 100 kostenlose Parkplätze sowie 2 Ladestationen für Elektrofahrzeuge zur Verfügung.



Der Markt befindet sich in zentraler Lage der Stadt und liegt in direkter Nähe zu der Stadt- und Bürgerhalle in Ransbach-Baumbach.