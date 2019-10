Ratisbona macht Netto grüner

Nummer ein ist fertig, Nummer zwei seit Anfang Oktober am Start: Ratisbona Handelsimmobilien hat in der oberpfälzischen Gemeinde Lappersdorf, nahe Regensburg, in weniger als sechs Monaten den ersten Netto-Marken-Discount in Holzbauweise mit neuem Begrünungskonzept fertiggestellt. Der Projektentwickler schließt damit pünktlich sein Pilotprojekt für mehr Nachhaltigkeit in Bau und Betrieb ab. Dass das Pilotprojekt offensichtlich auch zufriedenstellend gelaufen ist, zeigt der zügige Start des zweiten Projekts. Denn am ersten Oktober setzte Ratisbona den ersten Spatenstich für die zweite Netto-Filiale in Holzbauweise in 70 Kilometer entfernten Furth.

