Ratisbona in Stadtilm auf der Zielgeraden

Die Fertigstellung des neuen Edeka-Vollsortimenters in der thüringischen Gemeinde Stadtilm durch Ratisbona Handelsimmobilien steht kurz bevor. Der Supermarkt wird aktuell an der Weimarischen Straße 52b auf einer Grundstücksfläche von 5.300 m² errichtet und eine Verkaufsfläche von 1.650 m² umfassen. Der neue Markt wird über 80 kostenlose Parkplätze verfügen, davon zwei E-Ladeplätze an Kombisäule.

.

Der Baubeginn für den ehemaligen Netto-Markt erfolgte im Mai 2022, der Baufortschritt liegt trotz unvorhergesehener winterbedingter Verzögerungen im Zeitplan. Die Eröffnung des neuen Edeka-Marktes ist für Anfang Juni 2023 geplant.



Das neue Gebäude wird eine moderne Architektur aufweisen, die durch eine Glasfront an der Bäckerei und eine ansprechende Außenfassade besticht. Zusätzlich wird das Gebäude nachhaltig sein und den DGNB Gold Standard erfüllen. Zur Unterstützung der Stromversorgung des Gebäudes ist die Installation einer Photovoltaikanlage geplant. Das Heizen und Kühlen erfolgt über eine Lüftungsanlage, die die Abwärme zur Beheizung anderer Räume nutzt. Der Standort des neuen Edeka-Marktes ist verkehrsgünstig und zentral gelegen, um eine sichere Nahversorgung für die Bevölkerung von Stadtilm zu gewährleisten.