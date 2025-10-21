Ratisbona Handelsimmobilien startet Revitalisierung in Merseburg

Auf dem Areal „Hohendorfer Marke“ in Merseburg entsteht bis Herbst 2026 ein neues Nahversorgungszentrum mit Netto-Markt, Viva Fitness-Studio und flexiblen Gewerbeflächen. Ratisbona Handelsimmobilien setzt dabei auf Bestandserhalt, ökologische Bauweise und nachhaltige Freiraumgestaltung.

