Ratisbona baut Projektentwicklungs- und Asset-Management-Geschäft aus

Die Ratisbona Handelsimmobilien Gruppe ist weiter auf Wachstumskurs. In den kommenden Monaten will die Gruppe gezielt ihr Leistungsangebot für institutionelle Investoren erweitern und verstärkt Bestandsimmobilien für Anleger im In- und Ausland ankaufen. Gleichzeitig baut das Unternehmen sein Projektentwicklungsgeschäft deutschlandweit weiter aus. Dies teilte das Unternehmen heute mit. Der Fokus liegt dabei auch 2018 auf Lebensmittelmärkten und Fachmärkten im gesamten Bundesgebiet.

Für 2018 plant Ratisbona Handelsimmobilien bereits jetzt die Fertigstellung von 40 neuen Lebensmittelmärkten. Neben der Neueröffnung diverser Rewe, Netto- und Edeka-Märkte ist auch die Wiedereröffnung des Regental-Centers im bayerischen Regenstauf geplant. Das Einkaufszentrum wird aktuell umfassend revitalisiert. Als neuen Ankermieter konnte Ratisbona Handelsimmobilien bereits den Warenhauskonzern Woolworth gewinnen – die Filiale wurde im Dezember eröffnet.



Bereits 2017 war für Ratisbona Handelsimmobilien mit deutschlandweit 32 fertig gestellten und neu eröffneten Lebensmittelmärkten und rund 50.000 m² entwickelter Fläche ein überaus erfolgreiches Jahr.