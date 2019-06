Ratisbona baut Deutschlands längsten Lidl

Ratisbona Handelsimmobilien baut in der rheinland-pfälzischen Gemeinde Mudersbach einen neuen Lidl-Markt. Der Discounter entsteht auf einem 7.100 m² großen Grundstück, auf dem sich bereits zuvor ein Lid befand. Der neue Markt wird eine Gesamtmietfläche von rund 2.100 m² umfassen – 800 m² mehr als der alte. Die reine Verkaufsfläche beträgt knapp 1.400 m². Außerdem gibt es künftig 92 kostenfreie Stellplätze. Start der vorbereitenden Abrissarbeiten war Ende April. Seit Mai laufen die Baumaßnahmen für den neuen Markt. Die Fertigstellung des Discounters ist für Dezember 2019 geplant.

