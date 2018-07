Ratisbona Handelsimmobilien baut in Gerolzhofen Edeka- und Netto-Markt

Rohbau für Edeka- und Netto-Markt

© Ratisbona Handelsimmobilien.

Die unterfränkische Stadt Gerolzhofen bekommt ein modernes neues Nahversorgungszentrum. In der Frankenwinheimer Straße 1 baut Ratisbona Handelsimmobilien einen Edeka- und einen Netto-Markt samt integrierter Bäckereien und Cafés. Das Bauprojekt, für das der Regensburger Investor und Projektentwickler für heute zum Richtfest geladen hatte, ist aktuell eines der größten in der Stadt. Der neue Edeka umfasst rund 3.000 m² und der Netto etwa 1.500 m² Mietfläche. An den Discounter ist zudem ein Lotto-Toto-Shop samt DHL-Station angegliedert. Den Besuchern stehen während ihrer Einkäufe künftig 136 kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Gerolzhofen Gerolzhofen Ratisbona HandelsimmobilienGerolzhofen