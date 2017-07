Ratisbona gründet Investmentplattform für institutionelle Investoren

Die Ratisbona Handelsimmobilien Gruppe erweitert mit der Gründung einer eigenen Investment- und Asset-Management-Gesellschaft ihr Leistungsspektrum. Gründer und Gesellschafter der Ratisbona Asset Management GmbH & Co. KG sind Sebastian Schels und Gregor Volk.

.

Die Ratisbona Asset Management will institutionellen Investoren zukünftig „erstklassige Investments in deutsche Handelsimmobilien“ bieten. „Hierbei werden individuelle und auf die Bedürfnisse der Anleger zugeschnittene Fonds- und Einzelmandatslösungen strukturiert sowie das gewünschte Rendite-Risiko-Profil umgesetzt“, so das Unternehmen.



Sebastian Schels ist bereits geschäftsführender Gesellschafter der Ratisbona Projektentwicklung KG sowie der Ratisbona Holding GmbH & Co. KG. Gregor Volk ist seit fast 20 Jahren in der institutionellen Fondsindustrie tätig. In leitender Funktion arbeitete er unter anderem bei der Deutschen Bank, Universal Investment, Fidelity, Invesco und La Francaise. Beide Gesellschafter haben an der European Business School (ebs) beziehungsweise am EBS Real Estate Management Institute studiert.