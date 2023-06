Ratisbona feiert Wiedereröffnung in Mücheln

Die von Ratisbona Handelsimmobilien umfassend modernisierte Netto-Filiale in der sachsen-anhaltinischen Stadt Mücheln hat ihre Türen am 20. Juni 2023 nach nur fünf Monaten Umbauzeit und termingerechter Übergabe Anfang Juni wieder geöffnet.

.

Der neu gestaltete Markt in der Unteren Freyburger Straße 3 bietet auf einer Gesamtmietfläche von etwa 1.200 m² und einer Verkaufsfläche von rund 800 m² eine Sortimentsvielfalt von ca. 5.000 Artikeln. Auf dem rund 4.000 m² großen Grundstück befindet sich in dem neu angebauten Backshop neben dem Netto-Markt eine Filiale der Bäckerei Lampe mit angeschlossenem Café, die frische Back- und Teigwaren anbietet. Für die Kunden stehen 52 kostenlose Parkplätze sowie bald auch eine E-Ladesäule mit zwei zugehörigen Stellplätzen zur Verfügung.



Die Modernisierung unter nachhaltigen Gesichtspunkten zeigt sich besonders in der großflächigen Glasfassade, die nicht nur einladend, sondern auch lichtdurchflutet ist. Eine zeitgemäße Atmosphäre und ein klimafreundliches Einkaufserlebnis werden durch den Einsatz von LED-Beleuchtung gewährleistet. Im Zuge der Renovierung wurde die Haustechnik auf den neuesten Stand gebracht und die bisherige Gasheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt, um die Energieeffizienz des Marktes zu verbessern.



Zur Wiedereröffnung waren unter anderem der Bürgermeister Andreas Marggraf, der Leiter des zuständigen Bauamtes Steffen Keller sowie Philipp Koppers von der Netto Expansion vor Ort. Seitens Ratisbona Handelsimmobilien standen Andreas Bühnemann, Projektentwickler sowie und Christian Dürrfeld, Projektleiter als Ansprechpartner zur Verfügung.



„Ich freue mich, dass die modernisierte Filiale langfristig am Standort erhalten bleibt, um die Nahversorgung in Mücheln sicherzustellen. Gerade für die Einwohner des oberen Teils von Mücheln hat dieser Standort große Bedeutung,“ sagt Andreas Marggraf über das Projekt.



Mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit wurde das Bestandsobjekt größtenteils erhalten und revitalisiert, ehemalige Parkflächen entsiegelt und Grünflächen mit einer Blühwiese für die Begünstigung von Biodiversitäten vor Ort neugestaltet [wir berichteten].