Ratisbona bezieht neue Büroflächen im Cubus

Die Düsseldorfer Niederlassung von Ratisbona Handelsimmobilien hat vor Kurzem ihr neues Büro im „Cubus“ im Niederkasseler Lohweg 18 ihren engen Partnern und Förderern vorgestellt. Das moderne Gebäude ist am Bürostandort Seestern gelegen.

.

Zusätzlich zeichnet die Immobilie eine ausgezeichnete Erreichbarkeit aus – die U-Bahn liegt in fußläufiger Entfernung – und die vorhandene Infrastruktur am Standort trägt dazu bei, die Attraktivität von Ratisbona Handelsimmobilien als Arbeitgeber zu steigern. Im Rahmen eines offiziellen Einweihungsfests haben die Mitarbeitenden in den neuen Räumlichkeiten das Unternehmenswachstum gebührend gefeiert. Hierzu wurde auch in den Redebeiträgen auf das Kerngeschäft des Projektentwicklers eingegangen und die Mission der nachhaltigen Bauwende deutlich.



„Klassisch mit Ziegel und Beton zu bauen ist klimaschädlich und mittlerweile sogar teurer. An kreislauffähigen Materialien, die für eine nachhaltige Immobilie und Umwelt sorgen, führt daher in Zukunft kein Weg mehr vorbei“, betont Sebastian Schels, geschäftsführender Gesellschafter bei Ratisbona Handelsimmobilien.