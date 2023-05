Ratisbona baut Netto-Markt in Edemissen

Ratisbona Handelsimmobilien baut im niedersächsischen Edemissen-Wipshausen einen nachhaltigen Netto-Markt inklusive eines Backshops in Ratisbona.Eco.Bauweise. Die Immobilie in der Braunschweiger Straße 41 soll Ende 2023 fertiggestellt werden. Das Gebäude wird eine Brutto-Grundfläche von ca. 1.290 m² und eine Mietfläche von insgesamt etwa 1.160 m² haben. Davon sind ca. 65 m² für den Backshop vorgesehen. Die Verkaufsfläche des neuen Verbrauchermarktes beträgt insgesamt knapp 800 m².

Nachdem bislang archäologische Untersuchungen und vorbereitende Erdarbeiten durchgeführt wurden, sind die eigentlichen Baumaßnahmen im März 2023 gestartet. Als nächste Schritte folgen nun die Roh- und Holzbauarbeiten sowie der Anschluss an den bestehenden Gehweg.



Bei dem ca. 7.810 m² großen Grundstück wird neben der nachhaltigen Holzkonstruktion sowie des Verzichts auf fossile Brennstoffe das Thema „Bodengesundheit“ in den Fokus gerückt. Das Areal erfährt deshalb zu rund 45 % eine Begrünung, welche die Artenvielfalt vor Ort fördern soll. Die durchgehende, 10 m breite Hecke im Norden und Osten des Grundstücks sorgt dabei nicht nur für Sprühschutz vor den Beregnungsmaschinen des Abwasserverbands Braunschweig, sondern hilft bei der Wiederverwendung und damit Erhaltung des lokalen Mutterbodens. Dieser wird in aufgeschütteten Erdwällen am Rand des Grundstücks die Pflanzgrundlage für die notwendigen Sprühschutzhecken bilden. Die weitere Bepflanzung mit mehr als 10 Bäumen, 25 Sträuchern sowie diversen Stauden nebst Ziergehölzen rundet das umfangreiche Begrünungskonzept ab. Die Versickerung des Regenwassers ist über mehrere Mulden auf dem Grundstück zu 100 Prozent gewährleistet, damit jeder Tropfen lokal vor Ort verbleibt und von den Pflanzen direkt bezogen werden kann.



Der Neubau weist eine ideale Lage in Edemissen-Wipshausen mit direkter Anbindung an die Kreisstraße K14 (Braunschweiger Straße) und einem (verlängerten) Anschluss an die Bundesstraße B214 auf. Ein künftiger Radweg entlang des Grundstücks (parallel zur Braunschweiger Straße) bis zur B214 befindet sich zudem in Planung.



„Wir freuen uns, mit der Realisierung des Marktes zur Sicherstellung der Nahversorgung in Edemissen-Wipshausen beizutragen. Unser energieeffizientes Marktkonzept umfasst unter anderem eine Photovoltaikanlage, Wärmepumpen sowie zwei E-Ladepunkte und einen Holzbau“, betont Andreas Bühnemann, kaufmännischer Projektentwickler bei Ratisbona Handelsimmobilien.



„Besonders wichtig ist uns, dass wir die Zukunftsthemen Wasserknappheit und Bodenversiegelung ernst nehmen. Daher haben wir ein umfangreiches Begrünungskonzept für die Außenanlagen entwickelt, das sich den örtlichen Gegebenheiten anpasst,“ ergänzt Christian Dürrfeld, Technischer Projektentwickler bei Ratisbona Handelsimmobilien.