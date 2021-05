Ratingen: Neue Mieter für ehemalige Douglas und Hussel Flächen

Die ehemalige Fläche der Parfümeriekette Douglas in der Oberstraße 12 konnte durch die Vermittlung der Eugen Lehmkühler GmbH neu vermietet werden. Die Verkaufsfläche wird zu einem Kundencenter der Stadtwerke und der KomMITT umgebaut. Das Angebot umfasst u.a. Ökostrom, Solaranlagen, Fernwärme, Internet, TV, Leasingangebote und Lademöglichkeiten für Elektroautomobile sowie Service- und Beratungsdienstleistungen rund um Energie- und Telekommunikationsverträge der Kunden. Eine Eröffnung des neuen Mieters ist im Laufe des Sommers geplant.

„Die meisten klassischen Filialisten expandieren derzeit kaum bzw. gar nicht oder schließen sogar bundesweit einige Filialen, wie z.B. Douglas. Zu normalen Zeiten wäre die Filiale von Douglas in Ratingen, die sich in der besten Lage befindet, wieder an einen Einzelhändler neu vermietet worden. In der aktuellen Marktsituation muss man als Makler jedoch auch andere Nutzungsmöglichkeiten berücksichtigen und kreativ sein, um einen Mietvertragsabschluss für eine Einzelhandelsfläche vermitteln zu können.“, erläutert Stephan Lahme, Teamleiter der Vermietungsabteilung bei der Eugen Lehmkühler GmbH den ungewöhnlichen Nachmieter von Douglas in Ratingen.



Auch die ehemalig durch Hussel genutzte Ladenfläche in der Oberstraße 19 hat durch die Vermittlung der Eugen Lehmkühler GmbH einen neuen Mieter: Dort eröffnet demnächst ein Nageldesign Studio. Die Süßwarenkette Hussel hatte den Laden erst 2017 durch die Vermittlung des Maklerhauses angemietet – durch Corona musste die Süßwarenkette aber den Standort leider wieder aufgeben.



„Der Nachmieter von Hussel ist bereits in Ratingen außerhalb der Innenstadt mit einer Filiale vertreten und hat das Ladenlokal nun als weiteren Standort angemietet. Für kleine Mietflächen gibt es aktuell nicht viele Branchen, die ihr Konzept auf kleinen Flächen erfolgreich umsetzen können. Auch diese zweite Vermietung zeigt erneut, dass sich der Nutzungszweck von einer Einzelhandelsfläche in einer 1A-Lage verändert. Die Branche Nageldesign ist als Dienstleistungsunternehmen nicht vom Onlinehandel bedroht und in der Regel sehr erfolgreich.“, erklärt der Makler André Schulz von Lehmkühler, der auch diesen Deal federführend begleitet hat. Beide Läden werden nach Umbau demnächst neu eröffnet.